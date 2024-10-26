Самое масштабное родительское собрание прошло в Архангельской области

Единый день открытых дверей провели одновременно в 23 колледжах и техникумах.Центр опережающей профессиональной подготовки Поморья стал также и центром притяжения для всех будущих абитуриентов и их родителей.
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