Не одалживайте деньги этим знакам

Деньги – особая энергия, которая может как укреплять, так и разрушать отношения между людьми.В современном мире финансовые взаимоотношения часто становятся причиной серьезных конфликтов и разрыва даже самых крепких дружеских и семейных связей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии