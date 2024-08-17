Опрос «Синергии»: 13% россиян планируют следить за первой Олимпиадой по киберспорту

Каждый восьмой россиянин (13%) планирует следить за первыми в истории Олимпийскими киберспортивными играми, которые пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году, у 63% это событие не вызывает интереса, следует из имеющегося в распоряжении Forbes Sport опроса аналитического центра университета «Синергия».