Опрос «Синергии»: 13% россиян планируют следить за первой Олимпиадой по киберспорту

Каждый восьмой россиянин (13%) планирует следить за первыми в истории Олимпийскими киберспортивными играми, которые пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году, у 63% это событие не вызывает интереса, следует из имеющегося в распоряжении Forbes Sport опроса аналитического центра университета «Синергия».
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