В Архангельске назвали размер выплаты Почётным донорам России в 2025 году

О размере выплаты сообщает Архангельская станция переливания крови.— С 1 января 2025 года лица, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России», а также лица, ранее удостоенные знака «Почётный донор СССР», будут получать размер ежегодной денежной выплаты — 18 207 рублей 64 копейки, — сообщили в Архангельской станции переливания крови.
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