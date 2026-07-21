⚡️ В Крыму сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой, выплатят 2/3 от средней зарплаты Мера поддержки уже согласована с Министерством труда РФ.
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⚡️ В Крыму сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой, выплатят 2/3 от средней зарплаты Мера поддержки уже согласована с Министерством труда РФ.