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test mazurok

2 подписчика

⚡️ В Крыму сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой, выплатят 2/3 от средней зарплаты Мера поддержки уже согласована с Министерством труда РФ.

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