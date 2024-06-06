Просматривали камеры на ферме и поняли, что соседская собака пробирается ночами, чтобы покататься на пони: видео

Жительница Миссури случайно выяснила, что соседский корги каждую ночь пробирается на ее ферму. Женщина установила камеры и сняла на видео удивительную картину — оказалось, корги научился ездить на пони и катается теперь каждую ночь.
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