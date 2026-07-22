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Гартунг: необходимо повышать качество жизни граждан через развитие конкуренции в экономике

Гартунг: необходимо повышать качество жизни граждан через развитие конкуренции в экономике

Главной задачей комитета ГД по защите конкуренции является повышение качества жизни граждан через развитие конкурентоспособности российской экономики, заявил глава комитета Валерий Гартунг («Справедливая Россия») на пленарном заседании в ходе отчета об итогах работы за VIII созыв.

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