Гартунг: необходимо повышать качество жизни граждан через развитие конкуренции в экономике

Главной задачей комитета ГД по защите конкуренции является повышение качества жизни граждан через развитие конкурентоспособности российской экономики, заявил глава комитета Валерий Гартунг («Справедливая Россия») на пленарном заседании в ходе отчета об итогах работы за VIII созыв.