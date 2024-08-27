Электродинамическая защита для легкой бронетехники на СВО

Кумулятивные боеприпасы различных калибров стали главным бичом бронетехники на СВО. Если толстобронные танки ещё можно защитить элементами динамической защиты, взводными экранами и прочими мангалами, то с бронетранспортёрами и БМП ситуация несколько сложнее.