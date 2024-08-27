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Электродинамическая защита для легкой бронетехники на СВО

Электродинамическая защита для легкой бронетехники на СВО

Кумулятивные боеприпасы различных калибров стали главным бичом бронетехники на СВО. Если толстобронные танки ещё можно защитить элементами динамической защиты, взводными экранами и прочими мангалами, то с бронетранспортёрами и БМП ситуация несколько сложнее.

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