Электродинамическая защита для легкой бронетехники на СВО

Кумулятивные боеприпасы различных калибров стали главным бичом бронетехники на СВО. Если толстобронные танки ещё можно защитить элементами динамической защиты, взводными экранами и прочими мангалами, то с бронетранспортёрами и БМП ситуация несколько сложнее.
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