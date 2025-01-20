«Подозрительная» Украина огласила очередной санкционный список СНБО

Действующему судье Хозяйственного суда Киева оглашено подозрение в госизмене. По этому поводу в СБУ сообщили, что некая «группа должностных лиц, действуя по сговору, выполняла различные махинации, чтобы назначить „нужных‟ судей для рассмотрения конкретных дел, в результате чего удалось взыскать значительные средства из госбюджета Украины».