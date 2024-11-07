Стало известно, почему Зеленский не сможет отказаться от плана Трампа по Украине

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Избранный на пост президента США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского принять план прекращения конфликта на Украине, если его инициатива получит поддержку Москвы.
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