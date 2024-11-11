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Несекретные материалы

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Вместо вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 украинские военные получили «пакет» от РСЗО «Смерч»

Вместо вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 украинские военные получили «пакет» от РСЗО «Смерч»

Сотрудники ФСБ предотвратили акцию ГУР Минобороны Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 на территорию, подконтрольную ВСУ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Молодцы ребята, что не повелись на происки провокаторов и обратились в российские спецслужбы.
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14 час.
Александр Пятнистый
Этот Кузьминов никому не нужен, чтобы жизнями наших ребят из-за говна рисковать...Скорее всего, все произошло по поговорке: &quot;предателями только пользуются, они не нужны никому&quot;. и второе &quot;Нет человека-нет проблемы&quot;. ГУР или СБУ сами его и убрали, денежки вернули в свои карманы, а остальное им не надо. Контрацептив то уже использованный был...
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12 час.
Владимир Иванов
Хороошо,если это не сказка!
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11 час.

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