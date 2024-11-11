Вместо вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 украинские военные получили «пакет» от РСЗО «Смерч»

Александр Пятнистый

Этот Кузьминов никому не нужен, чтобы жизнями наших ребят из-за говна рисковать...Скорее всего, все произошло по поговорке: "предателями только пользуются, они не нужны никому". и второе "Нет человека-нет проблемы". ГУР или СБУ сами его и убрали, денежки вернули в свои карманы, а остальное им не надо. Контрацептив то уже использованный был...