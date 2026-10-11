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Маск о Зеленском: «Пришло время Украине найти нового лидера»

Маск о Зеленском: «Пришло время Украине найти нового лидера»

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября, ФедералПресс. Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск публично согласился с позицией президента США Дональда Трампа относительно необходимости смены политического руководства Украины.

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