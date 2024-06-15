✅FORTNITE: Набор Алый страж + 600 Vb ✅XBOX/PC/PS КЛЮЧ

https://irongamers.ru/sale/key/4395350 - После оплаты Вы моментально получаете ключ активации FORTNITE: Набор «Алый страж» + 600 В-баксов! ❗Важно понимать, данный ключ вы можете активировать и на Epic Games, но вам придётся в таком случае забрать скины через консоль XBOX, чтоб набор был доступен в игре на ПК! Описание: Набор «Алый страж» Тацуо обладает несравненным мастерством боя.