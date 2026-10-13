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Бельгийский наемник рассказал, как боевики ВСУ бросили его под обстрелом

Бельгийский наемник рассказал, как боевики ВСУ бросили его под обстрелом

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Бельгийский наемник с позывным Сфинкс 12 октября рассказал, как украинские боевики бросили его под обстрелом и отступили.

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