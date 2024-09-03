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JAPPL: при подъеме тяжестей особую роль играет малоизвестная группа тонких мышц

Международная команда ученых из Великобритании и Катара раскрыла тайну выдающихся физических возможностей британского атлета Эдварда Холла, известного как «Зверь», который входит в число сильнейших людей на планете.

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