JAPPL: при подъеме тяжестей особую роль играет малоизвестная группа тонких мышц

Международная команда ученых из Великобритании и Катара раскрыла тайну выдающихся физических возможностей британского атлета Эдварда Холла, известного как «Зверь», который входит в число сильнейших людей на планете.
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