Эксперты предупредили о росте мошенничества перед 1 сентября

В преддверии нового учебного года специалисты по кибербезопасности фиксируют рост мошеннических атак, нацеленных на родителей школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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