Укринформ: Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора выжил после покушения

Экс-мэр Купянска, которого расстреляли 7 июня у его дома в городе Старый Оскол, выжил и находится в состоянии медикаментозной комы в Москве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на неназванного представителя ГУР Украины.
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