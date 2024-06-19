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Укринформ: Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора выжил после покушения

Укринформ: Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора выжил после покушения

Экс-мэр Купянска, которого расстреляли 7 июня у его дома в городе Старый Оскол, выжил и находится в состоянии медикаментозной комы в Москве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на неназванного представителя ГУР Украины.

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