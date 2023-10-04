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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил факты, говорящие о том, что Запад проиграл "войну на истощение против России".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил факты, говорящие о том, что Запад проиграл "войну на истощение против России".

ФОТО: ID1974/SHUTTERSTОСK.СОM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "НЕМЕДЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВЕРХУШКИ": НАЗВАНЫ ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ, ОТ КОТОРЫХ КИЕВ СОДРОГНЁТСЯ Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил факты, говорящие о том, что Запад проиграл "войну на истощение против России".

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