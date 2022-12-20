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В своем проекте ThinkOrbital хочет в ближайшее время производить компьютерные чипы в космосе и устранять космический мусор

В своем проекте ThinkOrbital хочет в ближайшее время производить компьютерные чипы в космосе и устранять космический мусор

﻿﻿У американского стартапа ThinkOrbital большие планы. Компания надеется построить платформу на околоземной орбите, которую однажды можно будет использовать для переработки космического мусора и производства таких продуктов, как полупроводники.

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