В своем проекте ThinkOrbital хочет в ближайшее время производить компьютерные чипы в космосе и устранять космический мусор

У американского стартапа ThinkOrbital большие планы. Компания надеется построить платформу на околоземной орбите, которую однажды можно будет использовать для переработки космического мусора и производства таких продуктов, как полупроводники.
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