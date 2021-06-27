Fine-newsПолитика"Выборы в Думу «выиграет» не доктор Проценко, а чекист Патрушев" | Грани времени с Мумином Шакировым• Путин за честные выборы, но без Навального и его сторонников, зачистил оппозицию и выставил. Источник.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовНавальный в президентах,... да не смешите мои тапочки! Место банального вора и предателя России только у тюремной "параши"! Эта тварь(навльный) продал Россию извечным врагам славянского братства - англосаксам. С ним стрёмно даже ср.ть на одном гектаре,... а его, враги России, пророчат в презитенты. Англосаксы хотябы не позорились!Комментировать
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