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"Дипломатическим или военным путём": Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты

"Дипломатическим или военным путём": Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты

Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путём, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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