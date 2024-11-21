Тайвань заблокировал экспорт 77 видов станков в Россию: экспорт упал до нуля с марта Оксана ШевченкоС 8 марта 2024 года Тайвань вводит запрет на экспорт 77 видов станков, включая электроэрозионные, токарные и фрезерные, в Россию и Белоруссию.