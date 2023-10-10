МЧС прогнозирует в восьми регионах сбои в энергоснабжении

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Прогнозируемый дождь с сильным ветром в ряде регионов может стать причиной нарушения энергоснабжения населенных пунктов и работы транспорта, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).