МЧС прогнозирует в восьми регионах сбои в энергоснабжении

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Прогнозируемый дождь с сильным ветром в ряде регионов может стать причиной нарушения энергоснабжения населенных пунктов и работы транспорта, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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