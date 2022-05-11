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Евросоюз потеряет более 200 миллиардов евро в связи с сокращением поставок российского газа

Евросоюз потеряет более 200 миллиардов евро в связи с сокращением поставок российского газа

Климатический аналитический центр Ember и антикоррупционная группа Global Witness в среду, 11 мая, опубликовали отчет, в котором говорится, что Европейский союз (ЕС) значительно недооценивает стоимость отказа от российского природного газа и рискует потерять миллиарды долларов, если только не сможет ускорить переход на возобновляемые источники энергии, – сообщает агентство Bloomberg По мнению аналитиков, зависимость Европы от российского газа настолько сильна, что даже при сокращении поставок к 2030 году правительства стран ЕС получат дополнительные расходы на энергию в размере около 203 миллиардов евро по текущим ценам.

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