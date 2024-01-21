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Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане

Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного ранее по факту крушения в Афганистане самолета, на борту которого находились с российские граждане.

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