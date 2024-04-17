В Миинобороны России сообщили, что над Мордовией силами ПВО уничтожен украинский беспилотник.Силами противовоздушной обороны (ПВО) над Мордовией был перехвачен украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
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