❗️⚡️ВСУ сегодня ночью пытались атаковать дронами объекты ядерного исследовательского кластера в Обнинске Калужской области.
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❗️⚡️ВСУ сегодня ночью пытались атаковать дронами объекты ядерного исследовательского кластера в Обнинске Калужской области.