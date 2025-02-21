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Царьград

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"Всё было не так": Госсекретарь США разоблачил ложь Зеленского о сделке по украинским минералам

"Всё было не так": Госсекретарь США разоблачил ложь Зеленского о сделке по украинским минералам

Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи про сделку по украинским минералам. Врио украинского президента на конференции в Мюнхене заявил, что отказался от неё, а на встрече с американскими "партнёрами", вероятно, согласился.

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