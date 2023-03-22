Замглавы МИД Рябков: США «нарываются» на контрмеры России, как в случае с рухнувшим в Черное море дроном MQ-9 Reaper

Соединенные Штаты «нарываются» на контрмеры со стороны Москвы, как в случае с дроном MQ-9 Reaper, который некоторое время назад рухнул в акваторию Черного моря.
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