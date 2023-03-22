Аргументы недели

98 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Не заслужила эта гнида разговора...Кирби посетовал н...
  • Anlrey Boracow
    Ты дамочка в своем ли уме? Как ты себя чувствуешь? Похоже, что анекдоты про блондинок небезосновательны! Это же надо ...Омбудсмен Львова-...
  • Anlrey Boracow
    Если молдаване теперь румыны, значит у них должны быть румынские ксивы. Если молдаване теперь румыны, значит ни какие...Лидер Молдавии Са...

Замглавы МИД Рябков: США «нарываются» на контрмеры России, как в случае с рухнувшим в Черное море дроном MQ-9 Reaper

Замглавы МИД Рябков: США «нарываются» на контрмеры России, как в случае с рухнувшим в Черное море дроном MQ-9 Reaper

Соединенные Штаты «нарываются» на контрмеры со стороны Москвы, как в случае с дроном MQ-9 Reaper, который некоторое время назад рухнул в акваторию Черного моря.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх