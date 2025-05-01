Президент ОАЭ поздравил Путина и народ России с предстоящим юбилеем Победы

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина и народ страны с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
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