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Президент ОАЭ поздравил Путина и народ России с предстоящим юбилеем Победы

Президент ОАЭ поздравил Путина и народ России с предстоящим юбилеем Победы

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина и народ страны с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

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