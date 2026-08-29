Они такие горячие, что смотрите их из жерла айсберга! фото: соцсети / коллаж MAXIMАвгуст — горячая пора для звезд! Весь месяц самые желанные женщины страны — певицы, актрисы, ведущие, спортсменки и просто красавицы — выкладывали у себя в соцсетях свои фото и видео, от которых поднимается не только производительность труда и встает не только солнце!MAXIM, обжигая глаза и сгорая от зависти к самому себе, собрал для вас, читатель, эти умопомрачительные кадры прекрасных российских знаменитостей.