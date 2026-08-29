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Самые горячие российские знаменитости — август 2026-го! У вас встанет все и дома, и на работе от этих фото и видео!

Самые горячие российские знаменитости — август 2026-го! У вас встанет все и дома, и на работе от этих фото и видео!

Они такие горячие, что смотрите их из жерла айсберга! фото: соцсети / коллаж MAXIMАвгуст — горячая пора для звезд! Весь месяц самые желанные женщины страны — певицы, актрисы, ведущие, спортсменки и просто красавицы — выкладывали у себя в соцсетях свои фото и видео, от которых поднимается не только производительность труда и встает не только солнце!MAXIM, обжигая глаза и сгорая от зависти к самому себе, собрал для вас, читатель, эти умопомрачительные кадры прекрасных российских знаменитостей.

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