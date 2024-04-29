Нужен ли нам миллион предателей? Виктор Анисимов Тут Люся Арестович неожиданно разразился странным заявлением о том что если Россия начнёт раздавать беглым украинцам в Европе российские паспорта, то ажно цельный миллион, а может быть и два, или даже пять, украинских ухилянтов станет гражданами России.
И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кастрюлеголовых рагулей внутрь России? Ну это совсем нужно быть люськой. О??? Люська проявился?
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17 час.
Юрий Кушнарев
глупее и подлее нет идеи. То-то за неё топят бывшие украинцы Царёв,Подоляка может ещё кто-то. Есть один пункт приёма из б\у украины -это "Шереметьево",вот и пусть там отслеживают,а то по террактам соскучились?
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16 час.
ninikooo Митусова
Да, конечно! Только @ кастрюлеголовых нам и не хватает! От мигрантов бы избавиться, нам такого @ счастья» не нужно- пусть сидят в Европе, куда так страстно стремились.
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14 час.
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