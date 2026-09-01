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Россия без бензина не останется, хотя удары ВСУ ощутимы – релокант Вакуленко

Россия без бензина не останется, хотя удары ВСУ ощутимы – релокант Вакуленко

Объемы нефтепереработки в России сократились примерно на 30% после серии украинских ударов. Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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