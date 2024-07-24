Максим Руднев провел рейд в рамках программы «Безопасная столица» в Люблино

Провести такую акцию попросили жильцы Руководитель исполкома «Единой России» в Москве Максим Руднев организовал рейд на территории ЖК «Люблинский парк» в районе Люблино в рамках партийной программы «Безопасная столица».
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