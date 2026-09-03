«Создается новая общность»: Трутнев о работе центра «ВОИН»

В ходе обучения в центре «ВОИН» его юные воспитанники не просто приобретают новые навыки, они становятся новой общностью молодых людей, готовых встать на защиту страны.
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