Депутат ГД Выборный: Практики обеспечения безопасности школ Москвы нужно масштабировать на всю страну

Практики обеспечения безопасности учреждений образования Москвы нужно масштабировать на всю страну. Об этом в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в ходе панельной дискуссии, организованной в московском штабе поддержки президента РФ, в которой приняли участие представители прокуратуры, МВД, Росгвардии, столичного департамента образования, охранного и родительского сообщества, директора школ.