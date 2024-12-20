Вышла готовая сборка недавно утекшей отмененной Star Wars: Battlefront 3 – в неё может сыграть любой желающийНедавно стало известно о том, что энтузиасты смогли раздобыть Wii-билд отмененной Star Wars: Battlefront 3 от Free Radical: источник#Star_Wars_Battlefront.