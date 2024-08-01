В приложении «СберИнвестиции» запустили скринер акций

Команда Сбербанка сообщила о выпуске обновления брокерского приложения «СберИнвестиции». Разработчики запустили специальный фильтр для быстрого поиска акций (скринер), который поможет инвесторам быстро и легко находить бумаги в соответствии с выбранными параметрами.
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