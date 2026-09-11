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Царьград

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Елена Борщёва изменила отчество и стала Хулиовной

Елена Борщёва изменила отчество и стала Хулиовной

Елена Борщёва из КВН и Comedy Woman сменила отчество на Хулиовну в честь отца-панамца. Артистка рассказала об изменении через телеграм, подчеркнув, что стремилась к гармонии.

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