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Правда и вымысел об энергетическом переходе

В последнее время заголовки СМИ запестрели словосочетанием «энергетический переход». Анатолий Чубайс выступил с громким заявлением о том, что новые технологии в энергетике произведут революцию, которая сформирует новую мировую элиту 21 века.

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