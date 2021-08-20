Правда и вымысел об энергетическом переходе

В последнее время заголовки СМИ запестрели словосочетанием «энергетический переход». Анатолий Чубайс выступил с громким заявлением о том, что новые технологии в энергетике произведут революцию, которая сформирует новую мировую элиту 21 века.
В последнее время заголовки СМИ запестрели словосочетанием «энергетический переход». Анатолий Чубайс выступил с громким заявлением о том, что новые технологии в энергетике произведут революцию, которая сформирует новую мировую элиту 21 века.
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