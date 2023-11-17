Нетаньяху заявил о признаках содержания ХАМАС заложников в больнице «Аш-Шифа»

Фиксируются «веские признаки» того, что израильские заложники, которые в настоящий период находятся в плену у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, были расположены в больнице «Аш-Шифа», расположенной на территории сектора Газа, но их увезли их оттуда после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению наземной операции.