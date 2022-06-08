Учебники на марийском языке включат в федеральный перечень

Врио Главы Марий Эл Юрий Зайцев дал задание министерству образования республики включить учебники на марийском языке в федеральный перечень и организовать распространение детских изданий на марийском языке в учебных заведениях и детских садах.
Врио Главы Марий Эл Юрий Зайцев дал задание министерству образования республики включить учебники на марийском языке в федеральный перечень и организовать распространение детских изданий на марийском языке в учебных заведениях и детских садах.
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