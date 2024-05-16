На подстрелившего косулю охотника из Курска составили протокол

В Медвенском районе Курской области произошел инцидент, связанный с нарушением правил охоты. В рамках профилактического рейда, проводимого сотрудниками министерства природы и полиции, была остановлена машина, в багажнике которой обнаружена убитая косуля.
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