Фон дер Ляйен едва не вляпалась в скандал из-за визита канадского премьера в Страсбург

Лишь в последний момент глава Еврокомиссии изменила свои планы, чтобы встретиться с Марком КарниВизит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург едва не обернулся полноценным дипломатическим скандалом.
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