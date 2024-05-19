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НБА. Плей-офф. В решающих матчах серий встретятся «Нью-Йорк» с «Индианой» и «Денвер» с «Миннесотой»

«Нью-Йорк» и «Индиана» разыграют место второго финалиста Восточной конференции (3-3). Победитель пары «Денвер» – «Миннесота» (3-3) встретится с «Далласом» в третьем раунде на Западе.

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