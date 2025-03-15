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Царьград

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Грядет глобальная катастрофа: к 2027 году лед в Арктике полностью растает

Грядет глобальная катастрофа: к 2027 году лед в Арктике полностью растает

К 2027 году Арктика полностью освободится ото льда: глобальная катастрофа все ближе.Ученые предсказывают глобальную катастрофу, которая может произойти на земле всего через пару лет.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лагно
А причём здесь &quot;глобальная катастрофа&quot;??? Просто восторжествует справедливость:И В ЯКУТИИ БУДУТ БАНАНЫ РАСТИ!!! Разве это плохо. Но по честному:природа берет свое и мстит за самоуверенность тех, кто возомнил себя БОГАМИ-НЕБОЖИТЕЛЯМИ. Не кадилом с &quot;Гундяевыми&quot; надо решать вопросы, а с людьми, безжалостно уничтожающими недра и природу земли. За последние 35 лет хорошо только научились воровать, а не работать!!! Причём работать мозгами(правда не у всех власть ДЕРЖАЩИХ они есть), и бережно относиться к тому, что человеку дано от ПРИРОДЫ!!!!
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19 час.
Константин Самарин
А очередной Конец Света теперь на какое число назначен?
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17 час.
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