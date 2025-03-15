Грядет глобальная катастрофа: к 2027 году лед в Арктике полностью растает

ВЛ

Владимир Лагно

А причём здесь "глобальная катастрофа"??? Просто восторжествует справедливость:И В ЯКУТИИ БУДУТ БАНАНЫ РАСТИ!!! Разве это плохо. Но по честному:природа берет свое и мстит за самоуверенность тех, кто возомнил себя БОГАМИ-НЕБОЖИТЕЛЯМИ. Не кадилом с "Гундяевыми" надо решать вопросы, а с людьми, безжалостно уничтожающими недра и природу земли. За последние 35 лет хорошо только научились воровать, а не работать!!! Причём работать мозгами(правда не у всех власть ДЕРЖАЩИХ они есть), и бережно относиться к тому, что человеку дано от ПРИРОДЫ!!!!