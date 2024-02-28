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Закон, порядок, государство

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Минобороны России опубликовало кадры из освобождённого от боевиков киевского режима населённого пункта Ласточкино

Минобороны России опубликовало кадры из освобождённого от боевиков киевского режима населённого пункта Ласточкино

Населенный пункт находится под полным контролем военнослужащих Вооружённых Сил России. .

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