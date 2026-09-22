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Психолог назвала причину возникновения тренда на "бежевых мам"

Психолог назвала причину возникновения тренда на "бежевых мам"

РЕН ТВ Популярный в социальных сетях тренд на "бежевых мам" появился из-за чрезмерной тревоги современных родителей.

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