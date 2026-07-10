TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 036 подписчиков

Запрет матери на рождение детей, алкогольный кризис и четыре брака: непростой путь Ксении Стриж к личному счастью

Запрет матери на рождение детей, алкогольный кризис и четыре брака: непростой путь Ксении Стриж к личному счастью

Ксения Стриж, ставшая одной из самых ярких звезд отечественного радиоэфира, прошла через череду тяжелых испытаний: от навязанного матерью панического страха перед родами до серьезных проблем с алкоголем и четырех браков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии