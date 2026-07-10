Запрет матери на рождение детей, алкогольный кризис и четыре брака: непростой путь Ксении Стриж к личному счастью

Ксения Стриж, ставшая одной из самых ярких звезд отечественного радиоэфира, прошла через череду тяжелых испытаний: от навязанного матерью панического страха перед родами до серьезных проблем с алкоголем и четырех браков.
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