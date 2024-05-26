Премия Гильдии кастинг-директоров в Театре на Бронной

В Театре на Бронной прошла церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Победители были выбраны кастинг-директорами российской киноиндустрии закрытым голосованиемКСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕМИИ ГИЛЬДИИ КАСТИНГ-ДИРЕКТОРОВ Гильдия кастинг-директоров — это профессиональное сообщество, основанное в 2020 году.